Los hosteleros de María Pita en A Coruña exigen "garantías" para poder abrir terrazas en invierno

Clientes en terrazas de la plaza de María Pita de A Coruña sobre el pavimento y sobre tarima. Enrique Romanos Tardío

El Gobierno de A Coruña ha aprobado este miércoles la ordenanza de terrazas que contiene nuevas normas técnicas y estéticas con particularidades para determinadas zonas de la ciudad. La norma aún tendrá que ser avalada por el Pleno inicial y definitivamente. De entrada, los hosteleros de María Pita muestran su preocupación por la falta de garantías para su actividad en invierno.

El Ejecutivo ha informado hoy de que para el caso específico de la plaza de María Pita, donde las terrazas cubiertas han operado en los últimos años con la concesión terminada, los nuevos diseños recogidos en la ordenanza tendrán que instalarse sobre tarima.

Además, deberán disponer de elementos de sombra autoportantes o anclados, no pudiendo fijar elementos de instalación en las fachadas, y con toldos a dos aguas pendiendo de un pórtico o estructura autoportante.

Así lo ha difundido el Gobierno local en una nota de prensa, sin que los hosteleros de María Pita conociesen antes el texto o tuviesen acceso a un borrador de la norma.

"En octubre tuvimos un encuentro y acordamos diseñar un modelo útil de terraza para poder usar en invierno. Quedamos en avanzar juntos, se nos dijo que contarían con nosotros, pero no ha sido así. He echado en falta más trabajo en equipo", opina Javier Pastoriza, propietario de uno de los negocios hosteleros de María Pita.

Las características de las terrazas de la plaza, según avanzó hoy el Concello, las ha conocido este hostelero por medio de este medio de comunicación. Pastoriza considera que, sin conocer la ordenanza, no tiene "garantías ni certificación experta de que se pueda abrir en invierno".

"No hay más que ver la racha de días de lluvia que llevamos", expone el hostelero. "Sin terrazas en condiciones y con los gastos fijos que hay en el sector, es difícil asumir el negocio abierto en esta temporada del año. Tienes que cerrar varios días y hacer cuentas".

Otro hostelero de María Pita, Fadi Ilias, también alude al clima húmedo para demandar condiciones adecuadas en las terrazas del futuro. "Llevamos tres meses seguidos de lluvia. Es importante que las terrazas tengan techo fijo y duro, bien cerrado", reclama, mientras señala el suelo con charcos en dos partes.

Terrazas con toldos y sombrillas de color beige en la Marina. Quincemil

Este empresario renovó la tarima deteriorada que tenía su negocio cuando se hizo cargo, y el adelanto de la ordenanza le hace dudar sobre si en el futuro tendrá que poner tarima también en las zonas que hasta ahora ocupaban los clientes sobre el pavimento de la plaza cuando hay numerosos visitantes en la ciudad.

Fuentes municipales apuntan que "la gran mayoría" de las adaptaciones que deben hacer los hosteleros en sus terrazas “son menores”. Para el caso de María Pita, tendrán hasta diciembre de 2026 para "renovar" sus instalaciones.

Aceptación en O Parrote

Para O Parrote (y se entiende que también en el Paseo de la Dársena), la ordenanza establecerá que el color de los toldos será beige, y para la Ciudad Vieja el mobiliario solo podrá ser de madera o de madera combinada con tela, hierro o plástico de diseño atractivo y de buena calidad, según avanza el Gobierno local.

Jorge Espasandín, propietario de un negocio de esta zona, juzga de forma positiva estos cambios y señala que los elementos de terraza de su local ya presentan estas características.

Otro negocio hostelero consultado por este medio y afectado por la regulación relativa a la instalación de terrazas en plazas de aparcamiento, como contiene también la ordenanza, declinó hacer valoraciones hasta conocer lo determinado en concreto para su actividad, que hasta ahora no se le ha comunicado.