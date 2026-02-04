¿A qué hora deberán cerrar las terrazas de A Coruña? Estos son los horarios mes a mes

A Coruña contará con una nueva ordenanza de terrazas. El texto, que ha sido aprobado en la Xunta de Goberno Local de este miércoles e irá a pleno próximamente, establece cambios en los horarios de apertura, así como en la posibilidad de que las terrazas ocupen plazas de aparcamiento y en la tramitación de permisos, que se agilizan.

Una de las principales novedades de la normativa es la referente a los horarios. Las terrazas ubicadas en una zona definida como acústicamente saturada (ZAS) o zonas de protección acústica especial (ZPAE) o de especial protección (ZEP) tendrán un horario más reducido.

Y es que uno de los objetivos del Concello da Coruña con esta nueva norma, según señala en un comunicado, es garantizar el descanso del vecindario en zonas saturadas por el ruido. Así, por zonas, estos serán los horarios de cierre de las terrazas en la ciudad:

Horario de cierre de las terrazas ubicadas en zonas comunes Durante los meses de mayo, junio y septiembre: de domingo a jueves a las 00:30 horas, y viernes, sábados y vísperas de festivo a las 01:30 horas Durante los meses de julio y agosto: a las 02:30 horas Durante el resto del año, del 1 de octubre al 30 de abril: de domingo a jueves a las 23:30 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 00:30 horas

Horario de cierre de las terrazas situadas en zona ZAS, ZPAE o ZEP

Durante los meses de mayo, junio y septiembre: de domingo a jueves a las 00:00 horas, y viernes, sábados y vísperas de festivo a las 01:00 horas Durante los meses de julio y agosto: de domingo a jueves a las 01:30 horas, y viernes, sábados y vísperas de festivo a las 02:00 horas Durante el resto del año, del 1 de octubre al 30 de abril: de domingo a jueves a las 23:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 00:00 horas



El Gobierno, sin embargo, podrá establecer en todos los casos extensiones de horarios en fechas puntuales justificadas. Es habitual, de hecho, que en momentos como las Fiestas de María Pita o el Entroido los hosteleros puedan cerrar más tarde.

Otros cambios de la normativa

La norma establece la solicitud y tramitación conjunta de la licencia para instalar la terraza en la vía pública anexa a un establecimiento y la autorización para ocupar el dominio público o espacio de uso público. Ambas se resolverán de forma conjunta bajo la denominación de "licencia de terraza": hasta ahora, el sector tenía que solicitar dos permisos.

Respecto a las terrazas en zonas de aparcamiento, deberán ser con cerramiento estable y solo podrán estar en calles de un máximo de dos carriles, con un límite de velocidad de hasta 30 km/h y con un ancho de acera de menos de 2,5 metros. La norma, además, establece una separación mínima de cinco metros con pasos peatonales e intersecciones.

Las terrazas ubicadas en algún ámbito de protección del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) o en alguna de las zonas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (PEPRI) estarán sometidas a criterios más restrictivos que los aplicables a terrazas en régimen general. Afecta a María Pita, la Ciudad Vieja, la Marina, O Parrote y Campo da Leña.

Así, en estas áreas se definen unas normas estéticas más homogéneas y restrictivas, con un mobiliario que debe estar hecho de materiales (madera tratada, tela, acero, aluminio, hierro, plástico de diseño atractivo y de buena calidad o combinaciones de estos) y colores concretos (grises impuros, blancos impuros, arenas, tierras y con acabado mate) y sin presencia de terrazas estables ni de tarimas.

La ordenanza establece también un régimen sancionador que permita actuar cuando los locales de hostelería incumplan la normativa. Las multas pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros, según ha informado el Concello da Coruña.

La ordenanza irá a pleno para su aprobación definitiva próximamente, aunque los hosteleros tendrán hasta final de año para adaptarse a todos los cambios que les afecten.