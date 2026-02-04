Dos heridos leves en accidentes registrados esta mañana en A Coruña

Dos hombres resultaron heridos leves en sendos accidentes de tráfico ocurridos en la mañana de este miércoles en distintos puntos de A Coruña, según han informado fuentes de Tráfico.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la glorieta bajo la Tercera Ronda, en sentido Pocomaco. Un hombre de 43 años sufrió un accidente y tuvo que ser trasladado al Hospital Quirón. Según las mismas fuentes, el herido presentaba lesiones de carácter leve y fue evacuado por una ambulancia del 061.

Minutos antes, también durante la mañana, se registró otro accidente en la plaza de Pontevedra, a la altura de la calle Juana de Vega. En este caso, un motorista de 50 años se cayó de la moto y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias.

Aunque el hombre no sufrió heridas de gravedad, fue trasladado igualmente a la Mutua para una valoración médica, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de incidentes.

Ambos accidentes provocaron intervenciones puntuales de los servicios sanitarios y de tráfico, sin que se registraran afecciones graves ni retenciones prolongadas en la circulación.