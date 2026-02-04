Herido un motorista de 28 años en A Coruña tras un accidente con un coche en Os Rosales

Un motorista ha tenido que ser trasladado al CHUAC esta tarde tras sufrir un accidente en Os Rosales. El incidente se produjo entre su moto y un coche en la ronda de Outeiro, a la altura del cruce con la avenida de Gran Canaria, pasadas las 19:40 horas de esta tarde.

El joven, de 28 años, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital con pronóstico reservado.

Hasta el lugar, a unos metros de la entrada del centro comercial de Os Rosales, además de las Urxencias Sanitarias del 061, se trasladaron también efectivos de la Policía Local.