Las excavaciones en una construcción de Someso, en A Coruña, el origen del hundimiento de la calzada

Varias grietas de gran tamaño provocaron el hundimiento de la carretera que baja hacia el Coliseum en A Coruña este martes por la tarde. Desde entonces, la calle Francisco Pérez Carballo, en el barrio de Someso, permanece cortada al tráfico esperando a que se solucione el problema y esperando a que no vaya a más.

Todo ello se debe a los trabajos de excavación que se están llevando a cabo en la construcción de un bloque de viviendas justo detrás del supermercado Carrefour.

Así, según ha informado el Concello, el origen del hundimiento está directamente relacionado con una promoción privada que se está ejecutando junto a la calzada. Durante los trabajos de excavación de los sótanos del nuevo edificio, se habría debilitado la estructura del terreno, provocando el colapso parcial del firme.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento se encuentra en contacto con la empresa promotora, que está colaborando con los servicios municipales. Tal y como confirman fuentes municipales, será la promotora la que asuma íntegramente la reparación de los daños ocasionados.

Además, ya se le ha requerido la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos tanto para peatones como para vehículos.

El Concello también indicará a la empresa los pasos que deberá seguir para poder restablecer el tráfico con todas las garantías de seguridad, una vez se confirme que el terreno no presenta nuevos desplazamientos.

La vía, que conecta en dirección al Coliseum, seguirá cerrada mientras los técnicos evalúan la evolución de la incidencia y determinan si el terreno puede seguir cediendo o si la situación está ya estabilizada.

Más grietas

Y es que las grietas detectadas afectan a ambos sentidos de circulación. Las imágenes difundidas por la Asociación de Vecinos del Sector 7 Recinto Ferial en sus redes sociales se parecen a las ya compartidas el pasado mes de noviembre de 2025.

No es la primera vez que surgen grietas en la calzada. Los vecinos ya habían advertido de la presencia de grietas en la zona. De hecho, se procedió igualmente a cortar la calle. Sin embargo, el hecho se ha repetido este 3 de febrero, apenas dos meses después de que el barrio informara de los desperfectos.