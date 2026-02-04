Denunciadas en A Coruña 21 infracciones de usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos en 15 días

Un usuario de patinete eléctrico espera para cruzar en el Paseo Marítimo de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

El Ayuntamiento de A Coruña ha tramitado un total de 21 denuncias en el marco de la nueva campaña de control de patinetes y bicicletas que se puso en marcha en la ciudad en las últimas fechas.

En concreto, de estas 21 denuncias, la gran mayoría son por circular por la acera y saltarse semáforos, según explican a Quincemil fuentes municipales.

Precisamente, circular por la acera es uno de los comportamientos que más riesgo entraña en la convivencia entre peatones y este tipo de medios de transporte.

Campañas periódicas

El Ayuntamiento pone en marcha diferentes campañas periodicas para concienciar del uso correcto de los Vehículso de Mobilidad Personal.

El año pasado se registraron un total de 24 accidentes con implicación de VMP, de los cuales 21 fueron con víctimas y tres se saldaron con atropellos, uno de ellos en una zona peatonal.

Además, se tramitaron 247 denuncias relacionadas con este medio de locomoción y se detectaron cuatro positivos en alcoholemia y cuatro en test de drogas.