A Coruña trata de huir de la lluvia, aunque no lo consigue

La ciudad de A Coruña no logra huir de la lluvia con el inicio del segundo mes del año. El pronóstico de Meteogalicia deja claro que los porcentajes de lluvia superan el 50%, con valores cercanos al 55% en la franja de la mañana, tarde y noche.

Con todo ello, el instituto autonómico predice unos cielos con nubes y claros en general, aunque por momentos se mostrarán muy nublados.

Las temperaturas que registrarán los termómetros serán las normales en esta época del año, con valores de 10 grados en las mínimas y 15 grados en las máximas.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que cambie al grado favorable.