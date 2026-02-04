A Coruña adjudica la venta forzosa del edificio de la rúa Damas tras años de abandono

La Xunta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del procedimiento de venta forzosa mediante subasta pública del inmueble situado en el número 3 de la rúa Damas, una actuación incluida en el plan de ruinas impulsado por el Ayuntamiento para garantizar la recuperación de edificios en estado de abandono.

Con esta decisión, se pone fin a una situación anómala prolongada en el tiempo, después de que los hasta ahora propietarios desatendiesen reiteradamente los requerimientos municipales para la correcta conservación del edificio, incumpliendo sus obligaciones legales.

La adjudicación permitirá que los nuevos propietarios presenten en los próximos meses un proyecto de rehabilitación.

La Mesa de Contratación se reunió el pasado mes de enero para analizar las ofertas presentadas, un total de tres propuestas, con un precio de salida de 110.884 euros. Finalmente, se propuso la adjudicación a cuatro particulares representados por Jorge Vázquez Couto, al presentar la oferta económica más elevada, de 141.321 euros.

El Plan de Ruinas permite al Ayuntamiento sacar a subasta inmuebles cuyos propietarios hayan incumplido de forma reiterada sus obligaciones de conservación, destinando el importe recaudado al titular actual.

La persona adjudicataria estará obligada a ejecutar de manera inmediata las obras de estabilización de la fachada, además de presentar un proyecto de rehabilitación en un plazo máximo de tres meses y comenzar las obras antes de nueve meses, tal y como recogen los pliegos.

Esta iniciativa ya ha permitido en los últimos meses que otros inmuebles de la calle Orzán cambiasen de manos y cuenten con proyectos de restauración.