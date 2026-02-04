Cambre (A Coruña) llevará a pleno obras del POS por más de 1,5 millones de euros

Imagen de una de las zonas a actuar. Concello de Cambre.

El Ayuntamiento de Cambre llevará al pleno extraordinario del próximo viernes, 6 de febrero, un paquete de obras con cargo al Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación por un importe total de 1.504.411,54 euros.

Entre las actuaciones incluidas, el gobierno municipal propone recuperar dos proyectos que el anterior ejecutivo no fue capaz de ejecutar, como la reforma integral de la plaza Fernando Buesa, en O Temple, con un presupuesto de 437.937,47 euros, y la mejora del paseo marítimo de Os Templarios, fase 1, por 153.926,12 euros.

Otra de las iniciativas destacadas es la mejora de caminos municipales en varias parroquias del municipio, concretamente en Anceis, Sigrás, Cecebre, Cambre, Cela, Santa María de Vigo, Brexo-Lema y San Lourenzo.

En total, se actuará en 17 caminos, con una inversión global de 579.085,82 euros, destinada a mejorar la seguridad y la accesibilidad en el rural.

El listado de proyectos se completa con el acondicionamiento de un local municipal en A Barcala como archivo del Ayuntamiento, con un presupuesto de 333.462,13 euros.

Esta actuación tiene carácter provisional y no vinculante, al estar incluida dentro de un plan complementario que garantiza el acceso a los fondos, aunque el destino final pueda modificarse por acuerdo de toda la corporación.