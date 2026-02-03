El PP elige a la gallega Pilar Rojo como presidenta de la Comisión de Exteriores del Senado

La senadora del PP Pilar Rojo interviene durante un pleno en el Senado, en una foto de archivo. Fernando Sánchez - Europa Press

El PP ha elegido a la gallega Pilar Rojo como nueva presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. La senadora popular por Albacete y expresidenta del Parlamento de Galicia sustituye al alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, que dejó el partido por una denuncia por presunto acoso sexual.

Así lo ha dictaminado la Comisión de Asuntos Exteriores en su reunión de este martes, donde ha elegido a Pilar Rojo para dirigir el foro. La nueva presidenta no ha podido acudir a esta sesión por un problema con su avión. Pilar Rojo era hasta ahora portavoz del PP en esta Comisión de Asuntos Exteriores.

Landaluce dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto acoso sexual a mujeres en el Ayuntamiento de Algeciras. Esto derivó en su salida como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque mantuvo su escaño como senador del Grupo Mixto.

Este nuevo puesto de Pilar Rojo tiene un complemento retributivo de 1.738,36 euros al mes, que se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retención y tributación fiscales, según recoge Europa Press.