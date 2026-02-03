El PP de A Coruña acusa al Ayuntamiento de falta de control en el contrato de limpieza viaria

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, exigió este martes a la alcaldesa, Inés Rey, que cumpla con su obligación de controlar la ejecución de los contratos municipales, tras reunirse con representantes de los trabajadores del servicio de limpieza viaria.

Según denunció, la falta de supervisión municipal estaría provocando incumplimientos tanto en la prestación del servicio como en las condiciones laborales.

Lorenzo, que acudió al encuentro acompañado por el concejal José Ramón Amado, señaló que los trabajadores les trasladaron que el Ayuntamiento "mira para otro lado" pese a haber sido informado en varias ocasiones de irregularidades.

Además, criticó que no se utilice el programa informático que permite controlar la maquinaria que sale a la calle cada día y hacer seguimiento de los servicios, a pesar de que el contrato supone un coste de 14 millones de euros anuales para los coruñeses.

Desde el PP también se alertó de la precarización de la plantilla, que, según los trabajadores, se ha reducido de 270 a 240 personas desde 2020, sin que se cubran bajas, jubilaciones, vacaciones ni permisos, lo que repercute directamente en la calidad del servicio.

Los trabajadores confirmaron, según Lorenzo, "el abandono total de los barrios", una situación que, aseguran, comparten vecinos y Partido Popular.

Denuncian hierbas y suciedad acumuladas, papeleras sin vaciar y basura en los bordillos, que el viento termina esparciendo, además de prácticas como sustituir barrenderos por camiones cisterna nocturnos, dejando residuos en la vía pública.