Nuevo accidente en la Tercera Ronda, en Culleredo (A Coruña): un herido leve y carril cortado
La Guardia Civil tuvo que intervenir en el siniestro, que se produjo por una colisión por alcance
La mañana ha dejado en el área metropolitana de A Coruña un nuevo accidente de circulación. Tuvo lugar a las 9:50 en la carretera que conduce al aeropuerto de Alvedro y consistió en una colisión por alcance de dos vehículos que circulaban a esa hora.
Fruto del impacto, resultó herido leve uno de los conductores, que fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos.
A consecuencia del siniestro, estuvo durante un período temporal cortado el carril de subida del aeropuerto a la Tercera Ronda, generando un pequeño atasco solventado por el buen trabajo de los agentes a la hora de dirigir el tráfico.