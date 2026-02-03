Casi un mes para definir una ordenanza de VTC en A Coruña que evite la "degradación del taxi"

Los coruñeses tienen casi un mes, hasta el viernes 27 de febrero, para realizar aportaciones libres en la web del Concello para la elaboración de una ordenanza municipal reguladora del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Este periodo de consulta pública fue anunciado por la concejal de Mobilidade, Noemí Díaz, en el último pleno ordinario. Irá acompañada de estudios técnicos y jurídicos "orientados a analizar las circunstancias y condicionantes que, de ser el caso, puedan justificar la adopción de limitaciones a la actividad de los VTC o la no necesidad de otorgamiento de autorizaciones".

El Gobierno local ha puesto en marcha este proceso definitorio de la ordenanza ante la renuncia de la Xunta de Galicia a regular de forma armonizada los permisos urbanos de alquiler de vehículos con conductor, competencia que la administración autonómica desvía a los ayuntamientos.

Dado que en A Coruña se han producido manifestaciones de profesionales del taxi que denuncian el intrusismo de los VTC en su servicio, el Concello ha optado por preparar una regulación mediante una consulta previa. En el texto que la acompaña apunta que uno de los objetos de la medida es "evitar el desplazamiento o la degradación del taxi, que ostenta legalmente la consideración de servicio de interés público".

La normativa municipal, añade el texto, tiene como principal propósito facilitar a los ciudadanos "servicios de transporte en vehículos de turismo que sean de calidad, suficientes, accesibles y universales, seguros y respetuosos con el medio ambiente".

Una alternativa "común"

El texto de la consulta pública matiza no obstante que el Concello, aunque pone en marcha la elaboración de la ordenanza, es partidario de una solución alternativa ya explorada en el marco de la cooperación con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), por la que se insta a la Xunta a adaptar la normativa vigente "para incorporar un marco regulador común de las autorizaciones urbanas e impulsar la homogeneización de la prestación del servicio en todas las ciudades gallegas".

Las asociaciones del taxi en A Coruña, Radio Taxi y Tele Taxi, se han desmarcado de las protestas de otros profesionales del sector que se movilizaron en las calles en las últimas semanas pese a ser críticas con el servicio de los VTC en tramos urbanos, y han dejado en manos de la administración local la ordenación de la actividad.

El Concello ha recibido más de 170 actas de infracción remitidas por la Xunta respecto a la actividad irregular de los VTC en A Coruña. Díaz avanzó hace días que se enviarían procedimientos sancionadores a los conductores, pero el Gobierno local no ha cifrado cuántas multas.