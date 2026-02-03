Un hundimiento del firme en Someso, en A Coruña, obliga a cortar el tráfico al lado del Coliseum Sector 7 Recinto Ferial

El hundimiento del firme en la calzada de la calle Francisco Pérez Carballo en el barrio de Someso en A Coruña, ha obligado a la Policía Local a cortar al tráfico en la vía en ambos sentidos.

Las grietas, de gran tamaño, se encuentran en el tramo que discurre frente al Coliseum y detrás del hipermercado Carrefour. Desde el Concello explican que su origen se debe a los temporales que azotaron la ciudad las pasadas semanas y que técnicos municipales se encuentran realizando una evaluación del firme.

Además, el incidente podría tener relación con las obras de excavación que se están realizando por parte de una empresa en un solar cercano, y que ya ocasionaron problemas el pasado mes de noviembre cuando en la misma vía apareció una grieta de grandes dimensiones. "Estamos hablando con la constructora para solucionarlo", indican.

Fuentes de la Policía Local confirman que el tráfico se mantiene cortado desde las 15:35 horas de la tarde de este martes, en concreto en el tramo que discurre desde la avenida García Sabell hasta la calle José Vázquez Rozas.