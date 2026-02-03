Las dos exconcejalas del PSOE de A Coruña insisten en su denuncia contra Inés Rey y Lage Tuñas

Las exconcejalas del Concello de A Coruña Eva Martínez Acón y Esther Fontán han remitido una nueva carta al PSOE a raíz de sus denuncias por acoso laboral contra la alcaldesa Inés Rey y el portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas. En el escrito, aseguran que no se han sentido protegidas, mes y medio después de haber presentado por el canal interno del partido las acusaciones, y afirman que se siguen produciendo casos de mobbing en la actualidad.

Las dos denunciantes —que formaron parte del equipo de gobierno en la primera legislatura de Inés Rey—, critican que todavía no han recibido noticias del estado de sus denuncias, algo que contraponen a otros casos recientes en el partido como las denuncias de acoso laboral resueltas contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, o las de acoso sexual contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé.

Los hechos que denuncian se produjeron entre 2019 y 2023, pero han decidido hacerlos públicos años después para "demostrar solidaridad con otros casos que se seguían produciendo en la actualidad y por desenmascarar la utilización espuria de la defensa del feminismo".

La misiva está dirigida a Rebeca Torro, secretaria de Organización; a Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad y a María Luisa Carcedo, presidenta de la comisión de Ética y Garantías, y en ella también denuncian un "cambio repentino" en el canal de denuncias internas, quitando la opción de acoso y dejando únicamente la de acoso sexual. En esta misma línea, aseguran que no se sienten protegidas tras presentar las acusaciones.

"De todo lo referenciado en nuestras denuncias sin lugar a duda los audios que se hicieron públicos son una prueba contundente de una actitud inaceptable e impropia, reiterada en el tiempo, entre compañeros socialistas y más aun existiendo una relación de superioridad entre quienes humillan y quienes son humilladas; algo de lo que, además, contamos con más de una decena de testigos dispuestos a avalarlas con sus declaraciones", continúa la carta.

Además de los testimonios, las ex ediles afirman también que existe "una denuncia más en vía anónima" y presuponen que puede haber más denuncias.

Por todo ello, demandan una actualización del estado de sus denuncias y mayor protección. De no recibir respuesta, advierten, acudirán a la vía judicial, "algo que nos resultaría extremadamente triste por el posible perjuicio que le podemos ocasionar al crédito de nuestro Partido pero que nuestra dignidad reclama resolver".

El PSdeG aclara que no tiene competencias para exigir los ceses

En el escrito, Acón y Fontán critican que sus denuncias se tramiten en la Ejecutiva Federal del PSOE al pertenecer a este órgano la alcaldesa Inés Rey. Ambas citan casos de Javier Izquierdo o Tomé como ejemplos de ceses inmediatos tras ser denunciados y entienden que un motivo podría deberse a que la denunciada es una mujer, en cuyo caso el acoso "no deja de ser igualmente reprochable ética y hasta penalmente".

Fuentes del PSdeG aclaran que desde Galicia no tienen competencias para que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, demande los ceses de Rey y de Lage Tuñas. Desde el partido explican que no tienen acceso a los expedientes de las denuncias y que, al formar parte la alcaldesa de la Ejecutiva Federal, es competencia de Madrid pedir o no su renuncia y, por extensión, la de Lage Tuñas.

Sobre el caso Tomé, explican que Besteiro sí pidió su cese al ser este secretario provincial y, en el caso del alcalde de Barbadás, fue el secretario provincial de Ourense, Álvaro Vila, fue quien pidió la dimisión.

Aunque desde el PSdeG confirman haber recibido un escrito de las denunciantes en las últimas semanas, subrayan que no tienen las competencias para pedir estos ceses.