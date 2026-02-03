A Coruña se suma a la condena por el asesinato machista ocurrido en Mos

El Concello de A Coruña se sumó este martes a la condena por el asesinato machista ocurrido el pasado domingo en el municipio pontevedrés de Mos. Personal municipal guardó un minuto de silencio en recuerdo de la víctima, una mujer que murió a manos de su pareja, quien se suicidó horas después de cometer el crimen.

Este caso ha sido confirmado por el Ministerio de Igualdad como un homicidio por violencia de género y constituye el primer feminicidio registrado en Galicia en lo que va de 2026. La víctima tenía 52 años y el presunto agresor, de 67, era su ex pareja. Según ha ratificado el departamento estatal, no constaban denuncias previas por violencia de género.

Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a seis en lo que va de año y a 1.349 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos oficiales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo asesinato, además de trasladar su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas reclamaron redoblar los esfuerzos de las instituciones y del conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Teléfonos para solicitar ayuda

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

Además, han señalado que en el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 08:00 horas a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.