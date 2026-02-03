Así avanza en A Coruña la nueva la pasarela provisional que unirá las estaciones en Alfonso Molina

La pasarela provisional que unirá temporalmente las estaciones de autobús y tren de A Coruña ya ocupa más de la mitad de Alfonso Molina. Solo en la primera noche se colocó la parte más alta de la estructura, por la que los peatones atravesarán la avenida a pie.

Este lunes comenzaban las obras de colocación de la pasarela en horario nocturno. Entre las 22:00 horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana, este tramo de Alfonso Molina estuvo cortado al tráfico para facilitar el izado del vano central.

Así, tras completarse en los próximos días la construcción de las cimentaciones de la pasarela provisional a ambos lados de la avenida y realizarse la correspondiente prueba de carga de la estructura, los trabajos continuaron con la colocación de las dos torres laterales.

Una vez instalado el vano central, la previsión del Ayuntamiento es iniciar, en aproximadamente una semana y media, una nueva fase de trabajos con la colocación de las rampas laterales de la pasarela provisional. Con ello se entrará en la fase final previa a la apertura de la estructura al tránsito peatonal.

Si el tiempo lo permite, los cortes solo se realizarán hasta el jueves 5, cuando se estima que esté lista la estructura. Así, durante la noche del martes, miércoles y jueves, la avenida permanecerá cerrada entre los kilómetros 0 y 0,2, en las horas antes mencionadas.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante los trabajos están habilitados los siguientes desvíos alternativos debidamente señalizados: