Acepta un año y medio de cárcel por violar a una mujer en un domicilio del partido judicial de A Coruña

Un hombre acusado de violar a una mujer, en febrero de 2022 en un domicilio del partido judicial de A Coruña, ha aceptado un año, seis meses y un día de prisión en el juicio fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa.

No obstante, las partes personadas en Sala han admitido la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, planteada por la defensa, con la condición de que no cometa ningún delito en el plazo de dos años.

Ha sido tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y el letrado del procesado al reconocer los hechos el encausado y pactarse una rebaja de la condena, según explica Europa Press. La misma incluye la atenuante de reparación del daño causado tras haber abonado a la víctima 20.000 euros.

Asimismo, han acordado en sentencia firme, entre otras medidas, la de prohibición de aproximación a menos de cien metros de la denunciante y de comunicación con ella por cualquier medio durante dos años, además de otros dos de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena.