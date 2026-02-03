Imagen del accidente.

Imagen del accidente. DGT.

A Coruña

Un accidente en la AP-9 en la entrada de A Coruña provoca el corte de un carril

El suceso tuvo lugar a las 8:40 tras un choque por alcance entre tres vehículos. Hay un herido leve

Esta mañana ha tenido lugar un accidente en la autovía AP-9 sentido Coruña, a la altura de Palavea. El incidente tuvo lugar a las 8:40, y se produjo mediante un choque por alcance entre tres vehículos en el mismo punto kilométrico.

El resultado fue un herido leve, que fue atendido en el lugar de los hechos y que no reportaba graves heridas.

Durante un tramo de la mañana, ha estado cortado el carril derecho en sentido A Coruña desde el kilómetro 4 para favorecer los trabajos de los operarios de emergencias.