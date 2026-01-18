Últimas películas en el Yelmo Cines Espacio Coruña: "Llevo viniendo desde que era pequeña"

A Coruña se despide este domingo, 18 de enero, de las salas del Yelmo Cines del Centro Comercial Espacio Coruña. Cuando finalice la proyección de la última sesión, sus proyectores se apagarán para siempre. Son muchos los coruñeses que se han animado a acercarse al cine para disfrutar de una última película.

El pasado viernes, 9 de enero, la dirección de la empresa comunicaba a sus 14 empleados y a los tres empleados de la empresa de limpieza, la decisión de echar el cierre tras más de quince años de actividad, desde su apertura en 2009 con la inauguración del Centro Comercial Espacio Coruña. La noticia ha caído como un jarro de agua fría al equipo.

Este domingo uno de los empleados explicaba que "había gente que ya se esperaba el cierre" desde hacía tiempo, en base a lo ocurrido hace años con el Yelmo Cines de Los Rosales. "Estamos intentando disfrutar del último día porque nos gusta el cine", señala.

La misma fuente confirma a Quincemil que el cine se está despidiendo por todo lo alto con una gran afluencia de personas que se han animado a acercarse a esta última semana para disfrutar de una última película. "Ayer vinieron 1.100 personas y hoy todo parece apuntar a que será igual. Tenemos salas que están bastante llenas. Está viniendo gente", cuenta.

La empresa les trasladó a los empleados que serán despedidos y que recibirán una indemnización, por lo que no serán reubicados en otros cines del grupo, como el futuro Cine Premium de Yelmo en el Breogán Park.

Una última película

Lo cierto es que son muchos los coruñeses que se han animado a disfrutar de la tarde de domingo en el Yelmo Cine. "Venimos a ver el reestreno de El Castillo Ambulante y que sea el último día del cine le da más emoción a la ocasión", comenta Irene, una de las asistentes. "Llevo viniendo a este cine desde que era pequeña y da pena que cierre. Además, es más barato que otros, como el de Marineda", añade.

Irene Quincemil

"Vinimos como último día antes de que cerrara porque es el cine al que siempre vamos. De hecho, es el primer cine al que fueron nuestros hijos", dice Laura, una madre que acaba de salir de ver una película con su familia.

Misma sensación la de Miriam y Miguel, que llevan viniendo al cine desde su apertura. "Era nuestro cine favorito, por proximidad y porque nunca solía estar tan lleno como los otros de la ciudad", señalan antes de entrar a ver La Asistenta.

Miriam y Miguel Quincemil

También ha habido personas que se han enterado allí mismo de que el cine echaba el cierre hoy. "No sabíamos que cerraba hoy mismo, pensábamos que sería en febrero. Vimos en la web que todavía había entradas para otros días", se sorprenden Belén y Mario.

Belén y Mario Quincemil

Aunque el cine cierre sus puertas al público este domingo, los trabajadores seguirán conservando su puesto hasta el día 31 de enero, ya que tendrán que recoger el espacio para que los materiales sean trasladados a la central de Madrid.