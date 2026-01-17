Las secuelas de una oleada de robos en A Coruña: "En momentos así uno se siente vulnerable"

En el último mes, el barrio de Os Mallos, en A Coruña, duerme con un ojo abierto. Una oleada de robos mantiene en vilo a los comerciantes. Pero ahora también a los dueños de coches que aparcan en la calle por las noches.

Algunos hablan de un hombre con la cara tatuada y otros de uno "muy delgadito y con barba". Creen que podría tratarse del mismo autor que ha actuado en diferentes hurtos en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, fuentes policiales aclaran que no todos los robos responderían a una misma persona.

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a un hombre como autor de varios hurtos en farmacias de la ciudad. Aun así, el miedo entre los vecinos persiste.

En el caso de las farmacias, el modus operandi siempre era el mismo. Nunca se llevaba grandes cantidades de dinero. "Aprovechaba que había gente en la farmacia, entraba y cogía lo que pillase de las estanterías", cuenta a este medio un empleado de la farmacia Adúriz, en la calle Mariscal Pardo de Cela.

Lo mismo hizo en varias farmacias de la ciudad. Los propios farmacéuticos se avisaban por el chat que tienen para intercambiar medicamentos entre establecimientos. "Lo solemos utilizar cuando no nos queda algún producto, pero también avisábamos a otros compañeros por si lo veíamos por la zona", cuenta.

Hace tiempo que los comerciantes se acostumbraron a llevarse el dinero de las cajas registradoras por las noches para evitar encontrárselo desvalijado por la mañana. Pero eso no ha evitado que se sigan cometiendo robos en la zona, muchos de ellos con violencia.

"Duermes con miedo. Yo antes nunca me llevaba el teléfono a la habitación por las noches. Ahora me lo llevo siempre por si acaso", cuenta Ana Peña, dueña de una tienda de cigarrillos electrónicos ubicada en la calle Alcalde Asúnsolo, Umeo.

En la madrugada del 8 al 9 de diciembre, la coruñesa recibió una llamada a las tres de la madrugada. Le habían entrado en el negocio. Un individuo había cogido una alcantarilla del suelo y la había estampado contra el cristal. "Se lo llevó todo en tiempo récord. Treinta segundos tardó en coger lo que había en la caja registradora y se fue", relata.

#Coruña - Esta noche entraron a robar 🥷 en 2 locales de la zona de Ángel Senra - Os Mallos.



Sus escaparates 🪟🔨 están destrozados y la Policía Nacional 🚔 ya está recopilando datos y huellas. pic.twitter.com/l56JjQSAGJ — Eloy TP (@EloyTP) December 8, 2025

Por suerte, no fue mucho lo que se llevó, "solo calderilla". "Ya nadie deja dinero en los locales por las noches. Lo peor es el destrozo que te dejan", explica. A pesar de encontrarse con una tienda llena de cigarrillos electrónicos, era dinero lo que buscaba y no lo encontró.

Esa misma noche entró también en Borrón, una imprenta ubicada a pocos metros del local de Ana Peña. Siguiendo el mismo modus operandi y destrozando el cristal, entró en el negocio de Luisa. "Es un susto y una molestia, pero en mi caso la policía actuó súper rápido y fueron muy atentos. El seguro lo solucionó todo muy rápido", indica.

De no haber sido por los vecinos, el saqueo habría ido a más. Fueron ellos quienes llamaron a la policía, pero cuando llegaron el autor ya había huido.

Oleada de robos en diciembre

Al día siguiente se produjeron robos en otros dos locales de hostelería del barrio: la taberna 23, en Alcalde Marchesi, y el restaurante O'Laxe. Todos a menos de un kilómetro de distancia entre sí, aunque no se puede confirmar que respondan a un mismo autor.

Imágenes de como quedó el local después del robo Cedidas

Desde entonces se han registrado numerosos hurtos y robos por toda la ciudad: en una óptica, de nuevo en Alcalde Marchesi; varios pequeños hurtos en farmacias de Os Mallos; robos con violencia en una peluquería de Cuatro Caminos y en una escuela de música; e incluso varios "sinpas" en locales de hostelería.

Noche de intentos de robos en A Coruña: una barbería y una escuela de música en Cuatro Caminos Quincemil

En el caso de las farmacias, el pasado 8 de enero la Policía Nacional detuvo a un hombre relacionado con varios hurtos. Su tatuaje en la cara lo delató. "A nosotros ya nos había entrado unas cinco veces", cuentan desde la farmacia Adúriz.

Robos en vehículos

Si bien, cuando parecía que la paz había vuelto al barrio, de repente, una oleada de robos en coches sorprendía de nuevo a los vecinos. Esta misma semana, varios vehículos amanecieron con las ventanillas rotas y desvalijados en la madrugada del miércoles al jueves.

Algo que al parecer no es nada nuevo. "En Navidad entraron en tres días dos veces en el mismo garaje, afectando a 30 coches repartidos en dos plantas", comentaba a Quincemil el secretario de la asociación vecinal, José Roble, a raíz de lo sucedido.

Por el momento, no se sabe nada de quien puede ser el autor de los saqueos en negocios y en coches. De ahí que los propietarios hayan sacado sus propias conclusiones. Muchos han tratado de identificar a los responsables gracias a las cámaras de seguridad instaladas en sus establecimientos.

Aunque en algunos casos no se les ve claramente el rostro, reconocen a uno por su complexión, generalmente "delgada". De hecho, aseguran habérselo encontrado en varias ocasiones por el barrio.

Robo y después 'simpa'

Uno de los casos más comentados es el de Komo Sushi, en la zona de Riazor. En un vídeo compartido por personal del buffet en redes sociales se puede ver a una persona saqueando la caja registradora. Personal de otros negocios afectados aseguran que se trata del mismo que les entró a ellos. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que se trate de la misma persona.

Se desconoce, por tanto, si los robos que se han producido en la ciudad en las últimas semanas responden a un único autor o a varios distintos. Lo que sí está claro es que los barrios más afectados siguen siendo Os Mallos y Cuatro Caminos, muy próximos entre sí.

Esta misma semana, dos coches del barrio de Os Mallos amanecieron con las ventanillas rotas y sin sus pertenencias en el interior: alguien había entrado durante la noche y se había llevado lo que encontró a su paso. Entre los objetos: balizas V16.

También en la periferia

Pero la situación no se limita al centro de la ciudad. En barrios de la periferia como Novo Mesoiro, la lavandería de la avenida permanece cerrada semanas después de que le entraran a robar. Un mensaje en la puerta del establecimiento deja qué pensar. Refleja las secuelas de los "pequeños robos", aquellos en los que, aunque no sea mucho lo que se llevan los ladrones, el daño emocional supera al económico.

En un comunicado, la dueña de la franquicia agradece a los vecinos el apoyo recibido. "En momentos así uno se siente vulnerable, con incertidumbre y preocupación. Pero gracias a vosotros ese sentimiento rápidamente se transformó en algo muy distinto: en fuerza, en ánimo y esperanza", recoge el texto que ha dejado en la entrada del establecimiento como agradecimiento al barrio y a su asociación.

Todo ello demuestra que, cuando se dan situaciones que afectan sobre todo a los pequeños comercios y a los autónomos que se dejan el lomo día tras día para sacar sus negocios adelante, el barrio siempre responde.

El trabajo policial también se agradece, con actuaciones desde el primer momento. Sin embargo, suele ser complicado dar con este tipo de delincuentes, especialmente cuando se trata de pequeños robos que no conllevan prisión. De ahí la importancia de permanecer unidos.