La lluvia y el frío marcan el final de la semana en A Coruña

A Coruña despide la tercera semana del año marcada por la lluvia y el frío. Este viernes, 16 de enero, continúa activada la alerta naranja por temporal costero en el litoral, con riesgo de olas de hasta 6 metros.

Según MeteoGalicia, las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada con chubascos, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 12 grados. Una situación que viene acompañada de la entrada de una masa de aire polar, que provocará que los termómetros se desplomen y que la nieve regrese a varias zonas de Galicia.

Por su parte, la Aemet informa de que este viernes estará marcado por el paso de un frente en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. En líneas generales, las precipitaciones serán débiles, aunque podrán ser más abundantes en Galicia, la vertiente atlántica sur y los Pirineos centrales. En el oeste gallego no se descarta que sean fuertes, persistentes y que puedan ir acompañadas ocasionalmente de tormenta.

El sábado será el día más frío del fin de semana, con temperaturas entre los 6 y 10 grados. El pronóstico se mantendrá bastante similar con lluvias durante gran parte del día. Además, desde la medianoche y hasta las 12:00 horas, estará activada la alerta amarilla por oleaje.

Ya el domingo, la lluvia dejará paso a cielos despejados con nubes y claros, con una ligera subida de las temperaturas, que podrán alcanzar hasta los 12 grados.