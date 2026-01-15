Continúa la oleada de robos en coches en el barrio de Os Mallos, en A Coruña Cedida

Los robos en coches en el barrio de Os Mallos, en A Coruña, se han convertido en una constante con hurtos prácticamente todos los días. En algunas ocasiones, los ladrones han ido un paso más allá y se han colado en garajes privados. Una situación que llevan denunciando desde hace semanas los vecinos de la zona y la Asociación Vecinal Independiente Mallos-Vioño.

Este jueves, 15 de enero, varios coches amanecieron con las ventanillas del asiento del conductor reventadas. Un vídeo compartido por un seguidor de Quincemil muestra cómo, en la explanada en la que los martes se coloca el mercadillo de Os Mallos, cerca del centro cívico, dos vehículos aparecieron con las ventanillas destrozadas.

Este martes, el secretario de la asociación vecinal, José Roble, confirmaba a este periódico que en el último mes se produjeron varios robos a vehículos. "En Navidad entraron en tres días dos veces en el mismo garaje, afectando a 30 coches repartidos en dos plantas", contaba. Además, señalaba que en la primera entrada robaron hasta en 12 coches: "Hace unos días cogieron a una chica en la avenida de Os Mallos que se escondía en un trastero tras robar en un coche".

Frente a la oleada de robos, mantuvieron una reunión con la Concejala de Seguridad Ciudadana y Interior, Montserrat Paz Romero, para estudiar posibles soluciones con el fin de evitar que se produzcan más robos en coches. "Hemos tenido una reunión en diciembre y nos indicaron que aumentarían la presencia policial sobre todo con unidades de paisano y también por las noches", señalaba Roble.