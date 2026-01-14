¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El miércoles arranca en A Coruña bajo cielos nublados pero temperaturas agradables después de varios días de valores en ascenso. Hoy las nubes serán las protagonistas, en un día en el que se alternarán nubes y claros y con episodios aislados de lluvia.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, para hoy se esperan chubascos débiles a lo largo de la mañana en la ciudad. Por la tarde el cielo seguirá nublado, pero no se esperan precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros se moverán entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima, con una sensación cercana a los 12 grados a lo largo del día. El viento débil procedente en las primeras horas del noroeste y por la tarde del oeste contribuirá a dejar una sensación agradable.

El jueves regresan las alertas al litoral coruñés. Para mañana se esperan vientos procedentes del suroeste de fuerza 7, dejando un aviso amarillo entre las 03:00 y las 12:00 horas. También habrá grandes olas que podrán alcanzar los cinco metros, con otra alerta amarilla que se extiende desde el mediodía hasta la medianoche.

En la ciudad, las temperaturas experimentarán un ligero descenso, hasta los 7 grados de mínima y los 12 grados de máxima. Se espera además un día de cielos nublados y lluvia, con viento moderado procedente del sur.