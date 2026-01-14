El PP de A Coruña destaca el éxito de la Interparlamentaria celebrada este fin de semana

El presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el presidente provincial, Diego Calvo, participaron en la Junta Directiva local del partido, un encuentro en el que se puso en valor el trabajo desarrollado en las últimas semanas y, en especial, el éxito de la Interparlamentaria celebrada en la ciudad.

Lorenzo agradeció de forma expresa la implicación de todas las personas que colaboraron en su organización.

Durante su intervención, Miguel Lorenzo subrayó que la Interparlamentaria abordó "los problemas reales que importan a los ciudadanos" y calificó el encuentro como un gran éxito político y organizativo, que tuvo su broche final en un mitin multitudinario en el que participaron más de dos mil personas, mostrando, según señaló, el respaldo social al proyecto del Partido Popular.

El dirigente popular también quiso reconocer el trabajo realizado por Roberto García, que deja su acta en el Ayuntamiento, y por Ethel Vázquez, que causa baja en el Parlamento, agradeciéndoles su dedicación y compromiso.

Asimismo, trasladó su enhorabuena a Militza Prieto y Nazareth Cendán, que asumen ahora estas responsabilidades institucionales, destacando su preparación y su implicación con el proyecto popular.