Miguel Lorenzo, líder del PP en A Coruña.

Miguel Lorenzo, líder del PP en A Coruña. PP.

Ofrecido por:

A Coruña

El PP de A Coruña destaca el éxito de la Interparlamentaria celebrada este fin de semana

Miguel Lorenzo y Diego Calvo agradecen el trabajo interno y los relevos institucionales

Te puede interesar: El PP se apoya en Galicia para impulsar un 2026 que define como "el año del cambio"

Publicada

El presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el presidente provincial, Diego Calvo, participaron en la Junta Directiva local del partido, un encuentro en el que se puso en valor el trabajo desarrollado en las últimas semanas y, en especial, el éxito de la Interparlamentaria celebrada en la ciudad.

Miguel Lorenzo, Elias Bendodo, Paula Prado y Diego Calvo en la rueda de prensa.

Lorenzo agradeció de forma expresa la implicación de todas las personas que colaboraron en su organización.

Durante su intervención, Miguel Lorenzo subrayó que la Interparlamentaria abordó "los problemas reales que importan a los ciudadanos" y calificó el encuentro como un gran éxito político y organizativo, que tuvo su broche final en un mitin multitudinario en el que participaron más de dos mil personas, mostrando, según señaló, el respaldo social al proyecto del Partido Popular.

El dirigente popular también quiso reconocer el trabajo realizado por Roberto García, que deja su acta en el Ayuntamiento, y por Ethel Vázquez, que causa baja en el Parlamento, agradeciéndoles su dedicación y compromiso.

Asimismo, trasladó su enhorabuena a Militza Prieto y Nazareth Cendán, que asumen ahora estas responsabilidades institucionales, destacando su preparación y su implicación con el proyecto popular.