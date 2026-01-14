Arde en A Coruña el interior de un garaje de Os Mallos este mediodía

Los bomberos de A Coruña se han movilizado este mediodía al barrio de Os Mallos ante la alerta de un incendio en el interior de un garaje de uso privado ubicado en la calle Eugenio Carré Aldao.

Hasta el lugar también se han trasladado varias patrullas de la Policía Local, que han tenido que desviar el tráfico al ocupar las dotaciones antiincendios el único carril con el que cuenta la vía.

El aviso se notificó a eso de las 14:50 horas de este mediodía. En estos momentos se encuentran en el lugar los servicios de emergencias tratando de extinguir el fuego.

Varios vecinos se han quedado sorprendidos al ver salir el humo negro del interior de un parking privado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

