Vuelca un coche en la rotonda de Las Pajaritas, en A Coruña

Una persona de mediana edad, entre 30 y 40 años, ha resultado herida leve tras volcar un vehículo en la rotonda de Las Pajaritas, en el barrio de Elviña, en A Coruña, por causas que se desconocen. No ha requerido de traslado a centro hospitalario.

El accidente tuvo lugar a media tarde de hoy, y movilizó también al cuerpo de bomberos, que acudieron a limpiar la vía donde quedaron depositados restos del accidente.

Todo ello en un día de especial carga en el tráfico de la ciudad, con el corte del acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal debido a las obras de remodelación de la vía. La rotonda de Matogrande ha experimentado un fuerte colapso de tráfico, algo a lo que los conductores se acostumbrarán durante los aproximadamente dos meses que tendrá de duración la intervención.