Evacúan a una mujer en Miño (A Coruña) por una posible intoxicación por gas

Una mujer ha sido evacuada de su domicilio en la madrugada de este martes por una posible intoxicación por gas en el municipio coruñés de Miño. La causa probablemente fue una mala combustión del calentador, según indicaron los bomberos.

El 112 Galicia recibió una llamada de un particular a las 02:50 horas alertando de que su vecina estaba mareada y que se había caído en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Real de Miño. Al momento se movilizó al 061, bomberos de Betanzos, Guardia Civil y Protección Civil.

A su llegada, el equipo de bomberos comprobó que las mediciones de gas en la vivienda daban resultado negativo porque el inmueble ya estaba ventilado. De todas formas, indicaron que lo más probable era que la causa estuviera en un incidente por mala combustión del calentador