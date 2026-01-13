Accidente en A Coruña con dos vehículos implicados en el lugar de Eirís de Abaixo

Dos vehículos se vieron implicados en un accidente de tráfico ocurrido este martes, 13 de enero, a primera hora de la mañana en A Coruña. El siniestro tuvo lugar en la zona de Eirís de Abaixo, a la altura del número 48.

Según informó el 112 Galicia, el aviso fue recibido sobre las 08:37 horas por parte de uno de los conductores implicados, que indicó encontrarse en buen estado, aunque su vehículo había resultado dañado.

Desde la central de emergencias se dio aviso a la Policía Local, a los Bomberos de A Coruña y a Urxencias Sanitarias de Galicia (061) como medida preventiva. Finalmente, una persona tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, aunque por el momento se desconoce si fue necesario su traslado a un centro hospitalario.