El personal de las Escuelas Deportivas de A Coruña se manifiesta por la mejora de sus condiciones

Manifestación del personal de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña este 12 de enero. Enrique Romanos Tardío

El personal de las Escolas Deportivas Municipales de A Coruña está en huelga. Los trabajadores reclaman una mejora en sus condiciones de trabajo ante el nuevo pliego que sacará el Concello tras haber rescatado la licitación por impagos de la antigua empresa concesionaria, Serviplus SL.

Esta mañana, los empleados han llevado a cabo una manifestación con un recorrido que comenzó junto al Palacio de Deportes de Riazor y que finalizó con actividades deportivas en la plaza de María Pita.

Una de sus principales reclamaciones es el cobro de las cantidades pendientes, tras no haber recibido ni la nómina de diciembre ni el pago extra de este mismo mes. Además, durante esta jornada, los trabajadores han convocado una huelga que se extenderá hasta este martes.

Preguntada al respecto esta mañana, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado que el Concello no puede abonar esos pagos pendientes porque ya ha pagado esas cantidades a Serviplus.

"El Ayuntamiento le pagaba a la empresa para que esta le pagara a los trabajadores. Nosotros abonamos las cantidades, tanto de noviembre como diciembre, y la empresa no pagó a los trabajadores", señaló.

Por este motivo, el pasado 5 de enero el Concello anunciaba que se haría cargo de manera temporal de la actividad de las escuelas a través de la Empresa Municipal de Vivienda Servicios y Actividades de A Coruña, Emvsa. Este mes de enero, "los trabajadores cobrarán el salario porque pagará Emvsa".

Respecto al nuevo contrato, Rey afirmó que el pliego saldrá este mismo mes pese al plazo previsto de seis meses con el objetivo de agilizar los trámites y que "venga una nueva empresa a gestionar las escuelas".

Sobre los pagos pendientes, la alcaldesa indicó que esto se debe resolver con reclamaciones en el ámbito laboral ya que el Concello "no tiene margen para pagar dos veces. Si ya hemos pagado a Serviplus, no podemos pagarle a los trabajadores".

"Esperamos que si se interponen esas reclamaciones tengan éxito", añadió.