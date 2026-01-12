A Coruña contará con 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán

A Coruña contará con un edificio de 264 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán. Este lunes, el Consello da Xunta ha autorizado la redacción del proyecto que se construirá en una parcela que ya es propiedad del Gobierno gallego. Su construcción empezará tan pronto como se apruebe el proyecto, con un presupuesto de 50 millones de euros.

El pasado mes de diciembre el Consello da Xunta aprobaba unaque permita la construcción de cuatro edificios de 224 viviendas de alquiler accesible en Xuxán.

El objetivo de esta subvención es solucionar el bloqueo en el que se encuentra la cooperativa, que no obtiene la financiación a través de un préstamo del ICO y que tampoco obtuvo el aval de la Xunta para ello. De no conseguir la financiación para la construcción de los pisos, con fecha límite en junio del 2026, la cooperativa podrá perder la ayuda europea de 10,7 millones de euros, mismo importe que ofrece ahora la Xunta.