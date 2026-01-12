A Coruña cierra parques y jardines ante la alerta por temporal

La alerta por temporal ha obligado al cierre de parques y jardines en la ciudad de A Coruña. Así lo ha comunicado el Concello herculino a través de las redes sociales ante la alerta amarilla por viento. Viento que ya se deja notar desde primera hora de la mañana y que nos acompañará, al menos, durante toda la jornada de hoy.

Y es que la ciudad arranca la semana marcada por las lluvias y por la alerta naranja en el mar por temporal costero. Una alerta que en tierra se rebaja a amarilla por fuertes vientos.

En el litoral, A Coruña está bajo alerta amarilla por olas de hasta 5 metros de altura hasta las 18:00 horas. El aviso por mar de viento será naranja hasta las 15:00 horas, con vientos de fuerza 8, y bajará a nivel amarillo hasta las 03:00 horas del martes con vientos de fuerza 7 e intervalos de fuerza 8.

Ante esta previsión meteorológica, los parques y jardines de la ciudad permanecerán cerrados al menos durante toda la jornada de hoy. "AVISO | Por mor da alerta metelorolóxica amarela por vento, os parques e xardíns da cidade permanecerán pechados durante o día e a noite de hoxe Pregamos á cidadanía seguir as indicacións dos equipos de emerxencias en todo momento".