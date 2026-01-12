A Coruña avanza en su plan municipal para la gestión de residuos

A Coruña contará con un nuevo Plan Municipal de Xestión de Residuos. El proyecto, aprobado de manera inicial en la reunión de la Xunta de Goberno Local del pasado 8 de enero, irá para su debate en pleno esta misma semana, en la sesión prevista para este jueves.

Tal y como explicó la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, esta mañana, el plan se basa en las tres R: reducir, reciclar y reutilizar. "El objetivo es intentar eliminar la gran cantidad de residuos que producimos a diario", detalló.

El plan se complementa con otras acciones municipales como la implantación del quinto contenedor, campañas de concienciación o el reparto de cubos de basura para facilitar el separado de basuras en los domicilios. Rey explicó también que la intención es que las medidas lleguen a toda la ciudad, también a través de talleres.

"Creo que hemos sido pioneros. Hace más de 25 años, después de una tragedia como el derrumbe del vertedero de Bens, regeneramos ese espacio con un parque e implantamos un sistema de recogida y de reciclaje, el de Nostián, que recibió un premio en China. Es un sistema pionero que nos diferencia de otros lugares donde el tratamiento de basura se realiza de manera diferente", valoró la alcaldesa.

Nuevo Plan de Residuos

De manera inicial, el Plan de Residuos se aprobó la semana pasada en la Xunta de Goberno Local. Este prevé una inversión de 180 millones de euros entre 2025 y 2030, que serán financiados con fondos propios, estatales y de la Unión Europea, así como con las aportaciones de los SCRAPs (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor).

Entre las actuaciones inicialmente previstas están un refuerzo de la recogida de residuos peligrosos o de difícil reciclaje, iniciativas como las recogidas domiciliarias, programas de prevención del desperdicio alimentario y de consumo responsable, y la creación de centros de autorreparación y reutilización a disposición de la ciudadanía.

Uno de los objetivos más destacados de este nuevo plan es la reducción en un 10% la generación de residuos per cápita. También se establece como meta alcanzar un 60% de recogida separada, mejorar la calidad de las fracciones y limitar los residuos que acaban en el vertedero al 20% antes de 2030 o alcanzar tasas de reciclaje superiores al 50%.