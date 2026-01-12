A Coruña arranca la semana bajo alerta naranja por temporal costero y amarilla por viento

Comienza una nueva semana en A Coruña en una jornada que estará marcada por las lluvias y por una alerta naranja en el mar por temporal costero. El aviso se extiende a tierra, donde hay activa una alerta amarilla por fuertes vientos.

Así, este lunes arranca en la ciudad con cielos nublados y, por el momento, sin lluvia. Las precipitaciones serán constantes, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, a lo largo del día, con chubascos débiles y cielos con nubes y claros. Por la tarde la lluvia cobrará más intensidad.

En cuanto a las temperaturas, estas serán agradables y se moverán en valores habituales para esta época del año, con poca variación. Para hoy se esperan 12 grados de mínima y 14 grados de máxima.

A ello se suman vientos procedentes del sur a lo largo de todo el día. Desde las 12:00 horas y hasta la medianoche, habrá activa una alerta amarilla por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.

En el litoral, A Coruña está bajo alerta amarilla por olas de hasta 5 metros de altura hasta las 18:00 horas. El aviso por mar de viento será naranja hasta las 15:00 horas, con vientos de fuerza 8, y bajará a nivel amarillo hasta las 03:00 horas del martes con vientos de fuerza 7 e intervalos de fuerza 8.

En este y otros concello afectados de la provincia y de Pontevedra, la Xunta de Galicia ha suspendido la actividad deportiva en el mar federada y la relativa al programa Xogade. Además, recuerda la importancia de seguir medidas de precaución, como evitar acercarse a zonas de litoral.

El martes la ciudad continuará bajo las nubes y lluvias durante buena parte de la mañana. Para el mediodía se espera que las precipitaciones den un respiro, con cielos con nubes y claros, aunque a partir de las 16:00 horas será de nuevo necesario sacar los paraguas. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con 10 grados de mínima y 14 de máxima.