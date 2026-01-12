Continúa la huelga de transporte de viajeros este martes en A Coruña: estos son los servicios mínimos

La huelga de transporte de viajeros por carretera continúa este martes, 13 de enero, en A Coruña. Después del seguimiento "total" por parte de los trabajadores en la jornada de este lunes, fueron muchos los usuarios que se vieron afectados por la falta de buses disponibles.

Alrededor de 3.500 trabajadoras y trabajadores están convocados a secundar los paros previstos para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero. Días para los que la Xunta ha decretado unos servicios mínimos.

La huelga se extiende por todas las localidades de la provincia con la única excepción en la ciudad de A Coruña, donde la Compañía de Tranvías trabaja con el servicio de autobús urbano con un contrato distinto.

Para este martes, hay decretados unos servicios mínimos que, de todas formas, es probable que no se cumplan como no se cumplieron en los anteriores días de huelga el pasado mes de diciembre.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.

Aquí puedes consultar los servicios mínimos publicados en el DOG para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero y a partir del 2 de febrero de 2026 con carácter indefinido. O también a través de la página web de Transporte Público de Galicia de la Xunta.