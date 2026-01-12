El BNG de A Coruña exige al Gobierno local abrir diálogo sobre la ordenanza de los VTC

El BNG ha instado al Gobierno local a sentarse a dialogar sobre la ordenanza que debe regular los VTC en A Coruña, después de que, dos meses después, no haya recibido respuesta a la propuesta registrada por la concejala Avia Veira y dirigida a la alcaldesa.

La iniciativa fue presentada el 14 de noviembre y, según denuncia el grupo nacionalista, no ha habido contestación ni invitación alguna por parte del Ayuntamiento para abordar una normativa que defina cómo deben operar los vehículos de transporte con conductor dentro del término municipal.

Ante esta situación, Veira anunció que llevará el asunto al Pleno de este jueves, en forma de pregunta oral, para reclamar explicaciones al Ejecutivo municipal. En concreto, la edil preguntará "por qué no contestó el Gobierno local a la propuesta del BNG de regulación de los VTC en nuestra ciudad".

Desde el BNG recuerdan que la ordenanza de movilidad sostenible, acordada previamente con el Gobierno local, prohíbe los viajes urbanos de los VTC, pero también establece que su regulación específica debía desarrollarse en una ordenanza independiente, un paso que, a juicio del grupo, sigue pendiente.

"Queremos saber por qué no contestaron a nuestra propuesta, pero sobre todo queremos sentarnos con el Gobierno local para regular los VTC en A Coruña, acabar con su impunidad y defender al sector del taxi", subrayó Avia Veira, que incidió en que esta defensa es también la de las personas autónomas, las pequeñas empresas y un servicio público esencial.

En paralelo, la concejala del BNG acompañará este martes la nueva movilización del sector del taxi, una marcha que partirá a las 12:00 horas desde el edificio de los sindicatos, en defensa de una regulación clara y justa del transporte urbano en la ciudad.