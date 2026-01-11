El seguro obligatorio que afecta a los patinetes eléctricos de A Coruña, en punto muerto

Un usuario de patinete eléctrico espera para cruzar en el Paseo Marítimo de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Las bicicletas pueden circular por A Coruña sin la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil con cobertura de daños a terceros en caso de accidente. Para los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, el seguro sí es obligatorio.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de confirmar que el registro previo al aseguramiento, establecido por ley desde julio del año pasado, aún no está regulado ni, por tanto, operativo, lo que retrasa de manera indefinida una obligatoriedad que debía aplicarse a los patinetes desde el 2 de enero.

La ordenanza de movilidad que el Concello de A Coruña aprobó en septiembre de 2025 recoge en el artículo 38 punto 12 que los VMP deben disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio según las indicaciones de la ley estatal. Respecto a las bicicletas, la norma municipal señala que el seguro es "recomendable".

Aunque la falta de regulación de la matriculación deja de momento estos vehículos sin seguro obligatorio, algunos usuarios de la ciudad ya han contratado uno de forma voluntaria para poder contar con cobertura en caso de accidente. Otra parte circula aún sin seguro.

"Generalmente son seguros de unos 30 euros al año para monociclos eléctricos o patinetes ligeros que ofrecen las compañías con una cobertura de hasta 500.000 euros", explica Enrique Fernández, presidente de la Asociación Coruñesa de Usuarios de VMP, que contrató uno.

"La incertidumbre que tenemos es respecto a hasta qué cantidades pueden cubrir los seguros cuando el registro de la ley distinga entre patinetes ligeros y pesados de más de 25 kilos, y a qué precios los ofrecerán las aseguradoras", añade Fernández.

"Palos en las ruedas" de los VMP

Los usuarios de patinetes eléctricos y otros VMP aceptan la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para sus vehículos: "Es una buena idea, y tarde o temprano todos lo tendremos". Pero son críticos con las limitaciones normativas que afectan a sus medios de transporte.

"El seguro es obligatorio para patinetes y VMP pero no para bicicletas. Aunque es cierto que hay accidentes con VMP implicados, son muy pocos los que tienen como culpable a un usuario" José Manuel García-Margallo, Ministro de exteriores

"Se están poniendo palos a las ruedas al desarrollo de un modo de transporte sostenible, no contaminante y sin ruido", cree Fernández. "No podemos circular por vías interurbanas, no podemos ir por túneles, y no estamos exentos de seguro, como sí lo están las bicicletas y bicis eléctricas. Hay cinco millones de VMP en España y aunque es cierto que están implicados en accidentes, son muy pocos los que tienen como culpable a un usuario".

Advierten estos conductores que también tienen la obligación de certificar sus vehículos a partir de 2025 (aunque con prórroga hasta 2027) a través de escasos canales autorizados, lo que origina retrasos en el procedimiento, sin saber definitivamente si la medida, con su correspondiente tasa de registro, afectará solo a los patinetes nuevos o también a los adquiridos antes del año pasado.

En este sentido, los usuarios remiten a un informe de Competencia que recomienda y apela a la "neutralidad competitiva" para justificar por qué los VMP están tan condicionados frente a otros vehículos como las bicis eléctricas.

El registro del VMP en la Jefatura Central de Tráfico, previo a la contratación del seguro, debe dotar a cada uno de una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o, en su caso, matrícula.

Puerta abierta a un registro municipal

La ordenanza de movilidad de A Coruña distingue entre VMP para transporte personal y para transporte de mercancías u otros servicios, a lo que obliga a poseer las características y especificaciones técnicas exigidas por la normativa aplicable y disponer de los certificados de uso y demás documentación que exige la ley aprobada en 2025.

El artículo 40 reserva la potestad del Concello de establecer un registro para VMP en el que conste marca, modelo y número de serie para su identificación. Este registro municipal no existe, como tampoco, aún, el estatal de la DGT.

Entre las principales normas que afectan a los patinetes están la circulación por calzada o carriles específicos o carriles-bici sin superar los 25 y los 20 kilómetros por hora respectivamente. Se prohíbe su uso en aceras y zonas peatonales.

La edad mínima permitida para conducir un VMP por las vías y espacios públicos en A Coruña es de 16 años. Solo lo puede utilizar una persona mientras circula, siempre con el casco puesto.