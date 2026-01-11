Hasta cuatro días sin trabajar: así será el próximo puente que se celebre en A Coruña este 2026

Después de las fiestas navideñas y del festivo del Día de Reyes, la próxima festividad en A Coruña será de carácter local. Cada ayuntamiento puede elegir dos festivos propios, y el Concello de A Coruña ha decidido, como es habitual, que uno de ellos sea el Martes de Carnaval, que será el próximo festivo en la ciudad herculina.

En 2026, el Martes de Carnaval cae el 17 de febrero. Una fecha clave en el calendario de todos los coruñeses, así como de miles de gallegos que también disfrutan de este festivo local, especialmente en la provincia de Ourense, donde el Carnaval se vive con gran intensidad. Así que ya lo sabes: empieza a preparar tu disfraz con tiempo para disfrutarlo sin imprevistos.

El Carnaval en A Coruña

Desfile de comparsas y disfraces el sábado de Carnaval en A Coruña 2025 DANIEL MARTÍ

El Carnaval es, sin duda, una de las celebraciones más esperadas en A Coruña, y en 2026 no será una excepción. Según el calendario, el Martes de Carnaval cae el 17 de febrero, lo que convierte a las calles de la ciudad en una auténtica fiesta los días previos. Desde el viernes 13 de febrero hasta el martes 17, no hay calle que no se llene de música y disfraces.

El Carnaval de A Coruña es conocido por su creatividad y por los disfraces elaborados al detalle. Pequeños, jóvenes y adultos se unen a la fiesta formando comparsas, participando en desfiles y animando con charangas que recorren plazas y calles.

Una de las tradiciones más emblemáticas es la fiesta choqueira del barrio de Monte Alto, un evento que combina música, baile y mucho humor, y que refleja el carácter del Carnaval coruñés. En zonas como la plaza de José Sellier, conocida como la plaza de La Urbana, la plaza de Vigo o la calle del Orzán, siempre se juntan cientos de personas para celebrar la ocasión.

Además, viene acompañado de la posibilidad de hacer un mini puente de cuatro días. Con el Martes de Carnaval siendo festivo local, los coruñeses pueden disfrutar de un descanso prolongado de sábado a martes si solicitan libre el lunes.

Si eres un verdadero amante del Carnaval, todavía tienes un poco más de un mes para preparar tu disfraz con todo lujo de detalles. Recuerda marcar la fecha en tu calendario: desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero las comparsas, los disfraces y el espíritu del Entroido se vive en cada rincón coruñés.