Cortado durante dos meses en A Coruña el acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal

Desde este martes 13 de enero y hasta el 17 de marzo, estará cortado el acceso desde San Cristóbal hacia Alfonso Molina debido a las obras de remodelación de la principal arteria de A Coruña. Con ello, el cierre se prolongará durante dos meses, una situación que volverá a afectar al tráfico en una de las conexiones más utilizadas de la ciudad.

Las pantallas informativas de tráfico ya están avisando del corte en distintos puntos de A Coruña para que los conductores lo tengan en cuenta antes de iniciar sus desplazamientos. Concretamente será en el desvío desde Agrela hacia la avenida, en dirección salida de la ciudad.

Cabe recordar que esta es una ruta muy habitual para quienes se dirigen a Matogrande desde el polígono industrial, o incluso desde Arteixo, por lo que durante estos dos meses conviene buscar alternativas y evitar, en la medida de lo posible, la avenida de San Cristóbal para no quedar atrapados en retenciones.

No es la primera vez que se corta este enlace. El pasado mes de noviembre, un cierre similar, aunque solo durante tres días, dejó imágenes de importantes atascos en horas punta, lo que provocó numerosas quejas por parte de los conductores. Aun así, desde el Concello insisten en que este corte es necesario para poder avanzar en la reforma de Alfonso Molina.

Tras aquel primer episodio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pidió paciencia a los coruñeses y defendió la actuación. "La alternativa es no hacer nada", llegó a decir en una rueda de prensa celebrada días después del corte, subrayando que se trata de una obra imprescindible para transformar la vía más importante de entrada y salida de la ciudad.