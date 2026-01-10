Roban en un buffet de sushi de A Coruña y el vídeo se hace viral: "Entró como si fuera su casa"

Haciendo un roll de sushi y con un sentido del humor que atrapa, así contaba Xiao, trabajadora de un buffet de sushi de A Coruña, cómo vivieron el momento exacto en el que les entraron a robar, cuando llevaban tan solo dos meses abiertos.

En un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, la cuenta de TikTok de Komo Sushi relata el instante en el que una persona entra en el local y se lleva el dinero de la caja registradora, "como si fuera su propia casa".

El negocio familiar, el último buffet de sushi que ha abierto en la ciudad, confió demasiado en la buena fe de la gente. Estaban todos comiendo cuando se produjo el hurto, el pasado mes de noviembre de 2025. "No me puedo creer que llevemos dos meses abiertos y nos hayan robado", comentaba.

Cuando el padre salió a poner dinero para el parking, a la vuelta se encontró con que faltaba dinero. El resto estaba comiendo, por lo que no se enteraron de nada. "Teníamos aún encima la verja y la puerta abiertas, el cajón con la llave puesta...", cuenta la joven en el vídeo.

En la captura de las cámaras de seguridad se puede ver cómo el ladrón se lleva los billetes del mostrador en cuestión de segundos. "Por lo menos me dejó el cambio para el turno de tarde. Porque dejó las monedas y los billetes de 5 y de 10", añade con humor.

Desde entonces ya han pasado meses, pero el motivo del vídeo actual es que en las últimas horas les han vuelto a intentar robar: "Esta vez estaba el camarero fuera y no pudo coger nada".

Al primer ladrón lo pillaron "Había robado en varios sitios de la zona. A una señora de una panadería de atrás, que se llevó unos tacos de queso", cuenta.

Y es que, este vídeo sirve también como advertencia. Aprendieron de la última vez: "Es una lección para mí no dejar la caja abierta nunca más, ni dejar la puerta abierta de par en par".

El vídeo transcurre mientras hace un roll de su buffet. Además de entretenerte en TikTok con esta historia, también puedes aprender a preparar este manjar japonés desde tu casa. Pero si eres un ladrón te lo deja claro: "Mi verja estará siempre cerrada para ti".