Miguel Lorenzo, líder del PP en A Coruña: "Me comprometo a recibiros el próximo año como alcalde"

La inauguración de la Interparlamentaria del Partido Popular celebrada este fin de semana en el Palexco de A Coruña contó con la participación el representante del partido en la ciudad, Miguel Lorenzo.

Durante su discurso, el dirigente popular herculino puso en valor los principios que, a su juicio, definen tanto a Galicia como al proyecto político del PP: "La estabilidad, la buena gestión y el compromiso con la palabra dada.

Lorenzo subrayó que estos valores forman parte del carácter de los gallegos y de los coruñeses, y defendió que son precisamente los que España "necesita recuperar".

En este sentido, aseguró que el Partido Popular ha demostrado a lo largo de los años "su capacidad para gobernar, gestionar y planificar, tanto a nivel nacional como autonómico y local".

"El Partido Popular lo ha hecho en España y lo hará de nuevo en breve; lo hace en Galicia y lo seguirá haciendo; y lo ha hecho en A Coruña y lo volverá a hacer en un año", afirmó, en referencia a los retos electorales que afronta la formación.

"Me comprometo a recibiros el próximo año como Alcalde y entre todos vamos a llevar a un vecino de nuestra ciudad, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del gobierno de España", concluyó.

El evento contó además con la participación del secretario general del partido, Miguel Tellado, que quiso adelantar un nuevo sistema de financiación "justo" en caso de que Feijóo llegue a la presidencia.

El evento continúa

En paralelo a las mesas de debate de la mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para dar un paseo por la ciudad, donde ha visitado el Mercado de Santa Lucía.

Mientras, en el Palacio de Exposiciones y Congresos coruñés, Elías Bendodo, pieza clave de la organización de la Interparlamentaria, recibía de manos de Calvo y Tellado una camiseta de Básquet Coruña, entre bromas sobre el mercado de 'fichajes'.

La cita que reúne a los representantes de PP en las distintas cámaras sigue esta tarde y será clausurada este domingo por Feijóo y Rueda.