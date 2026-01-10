Las escaleras mecánicas de A Falperra, en A Coruña, se abonan a las averías: "La gente está cansada"

Paso cortado en uno de los tramos averiados de las escaleras mecánicas de Maestro Clavé. Quincemil

La accesibilidad en A Coruña se puede mejorar con elementos urbanísticos y soluciones mecánicas que facilitan el tránsito peatonal a los lugares o dentro de los barrios. Las escaleras mecánicas son un ejemplo, pero en la ciudad tienden a estropearse con frecuencia. Lo saben bien los vecinos de A Falperra, que vuelven a denunciar las averías que sufren las escaleras de la calle Maestro Clavé.

Los cinco tramos de estas instalaciones estaban estropeados este viernes. Un día antes no funcionaban dos. Y en el inicial desde la calle Juan Flórez se acumulan hojas, papeles y suciedad desde hace días. Para llegar desde esta calle a Sinforiano López hay que subir y bajar por los laterales de la escalinata de piedra.

"Es raro el día en que vayan bien todos los tramos. La gente está cansada porque en esta zona hay vecinos mayores y muchos tienen que subir estas escaleras todos los días", explica Jaime Suárez, presidente de la asociación vecinal de A Falperra.

Al Concello le llegan estas quejas. No solo de las escaleras de Maestro Clavé sino de los ascensores o las escaleras ubicadas en otras zonas como San Agustín, Os Castros, Monte Alto o Ciudad Vieja. El elevador próximo a la plaza de María Pita ha estado dos meses estropeado, ahora ya funciona.

Primer tramo, con suciedad, de las escaleras mecánicas de Maestro Clavé. Quincemil

Fuentes municipales avanzan que el arreglo de los tramos averiados en Maestro Clavé "está programado", en principio para la próxima semana. También apuntan que para poner de nuevo en funcionamiento la instalación "hacen falta un par de días secos".

Ahora sin problemas en Adelaida Muro

Las últimas escaleras mecánicas puestas en servicio por el Ayuntamiento son las de Adelaida Muro que conectan con Ángel Rebollo, en Monte Alto. Se inauguraron en octubre tras más de un año de obras y en la primera semana sufrieron una avería en uno de sus tramos.

Desde entonces funcionan bien, aunque hace unas semanas emitían un molesto ruido que ya ha sido eliminado. Al contar con una cubierta acristalada o de metacrilato sobre los tramos de escalera están protegidas de la lluvia, que es una de las razones que provocan más averías en estos elementos.

La climatología es el principal factor que afecta al funcionamiento de ascensores y escaleras. Además de la humedad, la tierra o elementos vegetales arrastrados por el viento inciden en el servicio, señalan las empresas de instalación.

Preguntadas las fuentes municipales si prevén incorporar cubiertas u otros elementos de protección a las escaleras mecánicas de la ciudad que no los tienen para evitar nuevas averías, no facilitan respuesta.

El ascensor de las calles Pintor Villar Chao y Juan Montes, en Os Castros, también sufrió más de una avería a los pocos días de ser inaugurado por el Gobierno local.