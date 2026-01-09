El viento hace de las suyas en A Coruña: la borrasca Goretti parte a la mitad un árbol del centro

Roto a la mitad y con la copa del árbol tendida en el suelo: así ha amanecido uno de los árboles que decoran la calle Alfredo Vicenti en la zona de Riazor.

La borrasca Goretti se ha hecho notar en A Coruña, con rachas de viento que en el día de ayer alcanzaron los 70 km/h en la costa herculina. Víctima de la alerta naranja ha sido este árbol, cuyo tronco no sobrevivió al viento.

A pesar de esta incidencia, la ciudad no experimentó grandes afectaciones, más allá de algunas intervenciones en las últimas 24 horas por parte de los bomberos.

Los servicios de emergencias tuvieron que acudir a tres llamadas, a las 14:39, a las 17:56 y a las 3:44 horas de la madrugada por saneamientos en tejados, según consta en el parte de servicio del parque. En concreto, se desplazaron hasta la Avenida de Hércules, rúa Ciega y la avenida de Pedro Barrié de la Maza tras ser requeridos para ello.

Si bien, no consta ningún aviso por dicho árbol, ya que, a pesar de que este quedó completamente dañado por culpa del viento, no cayó encima de ningún objeto que pudiera suponer un problema. Los coches que había aparcados a escasos metros se libraron del fatal desenlace. Y, por suerte, tampoco pasaba ninguna persona por ahí cuando se vino abajo.