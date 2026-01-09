Roban en A Coruña en una joyería una manta con varias piezas

Una joyería situada en la calle Panaderas, en A Coruña, ha sufrido un robo en las últimas horas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Según las primeras investigaciones, fue cometido por una sola persona. El ladrón se apropió de una manta de joyas, de un valor aún no desvelado, y no consta el uso de elementos de fuerza. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas del cuerpo policial para ejercer las tareas encomendadas.

A esta hora no consta todavía denuncia y la joyería mantenía, con medidas de seguridad, su actividad esta mañana atendiendo a algunos clientes que se acercaban interesados en sus productos.