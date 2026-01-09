No es una estafa: el Concello de A Coruña manda un SMS para recordar activar el perfil del bus urbano

Desde que comenzó el año han ido llegando diferentes mensajes a los usuarios de autobús urbano de A Coruña, con el fin de informarles del cambio de perfil de la tarjeta Millennium. Con la creación de la "tarifa joven", la idea es recordarles a estos que activen su nuevo perfil en los cajeros de Abanca.

Si bien, hoy en día, con las estafas que hay, es complicado fiarse de un SMS que llega con un número extraño. Pero no desconfíes, si lo que recibes es un mensaje informando de que "puedes activar perfil joven en tarjeta 'xxx' en Cajeros Abanca", ese es el Concello avisando.

Estos cambios benefician a los jóvenes de entre 15 y 30 años, al disponer de rebajas en la tarifa de bus. Para los que utilizan el QR de la App Coruña ya se actualiza automáticamente. Este aviso hace referencia a aquellos que disponen de tarjeta Millennium, para que acudan a cajeros de Abanca para hacer la correspondiente modificación.

Así, si tu perfil es "joven" te costará 0,38 céntimos, lo que antes te costaría 0,42. Esta rebaja se enmarca dentro del sistema de subvenciones públicas previsto para 2026, lo que permitirá que el billete siga contando con un descuento del 40%, cofinanciado entre el Concello y el Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible (MITMA).

La prórroga de los descuentos en el precio del bus urbano se hizo efectiva a partir del 1 de enero. A partir de entonces se han ido actualizando los datos en la App Coruña, para que cada uno obtuviera su distinción. Así, al pasar el QR para pago en el bus, ya cobra lo que corresponde.

Estas son las tarifas

En el caso de los perfiles social, universitario y joven, el descuento alcanza el 50%. La tarifa social se mantendrá en 0,12 euros por viaje, frente a los 0,23 euros que costaría sin subvención, mientras que el billete universitario continuará en 0,15 euros, muy por debajo de los 0,30 euros del precio sin ayuda.

La tarifa joven se mantiene en 0,38 euros. Además, se mantiene la gratuidad total del transporte público urbano para los menores de 15 años

El billete sencillo (general) de autobús seguirá costando 0,45 euros cuando el pago se realice con la tarjeta Millennium, o mediante el pago con QR a través de la App Coruña.