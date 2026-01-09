Los cines Yelmo de Espacio Coruña cerrarán definitivamente el 18 de enero

A Coruña se despide de otra sala de cine. Tras el cierre de los cines Yelmo de Los Rosales en enero de 2023, los proyectores del Yelmo del Centro Comercial Espacio Coruña se apagarán de forma definitiva el próximo domingo, 18 de enero.

La dirección de la empresa comunicó este mismo viernes, al mediodía, a los empleados su decisión de echar el cierre tras más de quince años de actividad, desde su apertura en 2009 con la inauguración del Centro Comercial Espacio Coruña. Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría a los 14 empleados que trabajan en el cine y a los tres empleados de la empresa de limpieza.

Las mismas fuentes indican que la empresa les indicó que serán despedidos y que recibirán una indemnización, por lo que no serán reubicados en otros cines del grupo, como el futuro Cine Premium de Yelmo en el Breogán Park. Asimismo, señalan que trabajarán hasta el día 31 de enero, ya que después del cierre de sus puertas el día 18, recogerán el espacio para que los materiales sean trasladados a la central de Madrid.

Quincemil contactó con el centro comercial para consultar este cierre, pero no se ha obtenido respuesta a este respecto. Sin embargo, la página web de Yelmo Espacio Coruña permite adquirir entradas a partir del 18 de enero, para diferentes películas, una fecha que superaría la de cierre del establecimiento.

Desde Yelmo achacarían la decisión del cierre a la pérdida progresiva de espectadores. En el 2022, Cine Yelmo llegaba a un acuerdo con Breogán Park para la apertura de un cine Premium en su Parque Comercial que se ubicará en la ciudad de A Coruña. Este se tratará del único cine Premium de la ciudad de A Coruña y el segundo de Galicia, después de la apertura de Cine Yelmo en el Centro Comercial Vialia Vigo.

Una vez se produzca el cierre de los cines del Espacio Coruña, la oferta cinematográfica en la ciudad de A Coruña quedará reducida a Cantones Cines y Cinesa en el Centro Comercial Marineda City, junto a salas de proyecciones alternativas como el Fórum Metropolitano o la Filmoteca de Galicia. Todo en una ciudad que, en su día, llegó a tener hasta una veintena de salas.