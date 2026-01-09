Caos matutino en A Coruña: tres accidentes en diez minutos colapsan Alfonso Molina a primera hora

La vuelta a la rutina se hace notar en el tráfico de A Coruña. No son ni las 9:00 horas de la mañana y ya se han contabilizado tres accidentes en Alfonso Molina y otro en el Paseo Marítimo. Por suerte, sin heridos graves.

Los primeros atascos vinieron a las 7:25 horas de la mañana en dirección salida de la ciudad, cuando se produjeron dos accidentes con apenas segundos de diferencia en Alfonso Molina, a la altura del Alcampo, según han podido informar agentes de la Policía Local.

Una de las colisiones obligó a cortar el carril izquierdo de la avenida, donde en estos momentos se encuentran parados los dos vehículos implicados y una ambulancia. Por su parte, los otros conductores que se accidentaron en el mismo punto pudieron apartarse hacia el arcén, sin llegar a obstaculizar el tráfico.

Pero eso no fue todo, diez minutos después de las primeras colisiones, a eso de las 8:35, chocaron otros dos vehículos también a la altura de Palavea, en la AC-11. La grúa se hizo cargo de llevarse los coches.

Todo ello causó retenciones kilométricas este viernes en dirección salida, en plena hora punta. El atasco llegaba hasta la estación de ferrocarril. La caravana colapsó Alfonso Molina desde Palavea hasta la estación de tren.

También en el Paseo Marítimo

Ya en el centro de A Coruña, el Paseo Marítimo también experimentó retenciones notables esta mañana. Otro accidente en la avenida Buenos Aires con Rubine obligó a cortar un carril de la calzada, ocasionando un fuerte atasco.