Trasladan al CHUAC a dos personas tras una salida de vía en Alfonso Molina

Los dos ocupantes de un coche fueron trasladados al hospital este jueves, 8 de enero, por la tarde, tras sufrir una salida de vía en la avenida de Alfonso Molina, en dirección de entrada a la ciudad de A Coruña.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió sobre las 15:40 horas, cuando el conductor perdió el control del vehículo y impactó contra la valla de protección de la vía. En concreto, tuvo lugar a la altura del Carrefour en el desvío hacia Matogrande.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061), que trasladó a los dos ocupantes al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) tras mostrar molestias leves en la zona cervical.