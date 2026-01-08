Rueda cree que celebrar la Interparlamentaria en A Coruña "refuerza el peso" del PPdeG en España

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha aplaudido este jueves la decisión de su partido de celebrar este fin de semana en A Coruña una Interparlamentaria que, bajo su punto de vista, y en un momento en el que hay convocatorias electorales en otros puntos del país, "reafirma el peso" que tiene el PPdeG a nivel estatal.

Preguntado por los medios de comunicación durante un acto en Santiago, Rueda ha destacado la relevancia de un evento que reunirá a representantes del PP en las distintas cámaras para abordar asuntos de importancia como vivienda, financiación, servicios públicos o "limpieza en las instituciones", acerca de los cuales los populares gallegos prevén hacer "aportaciones".

"También es una muestra de un partido que trabaja con normalidad y bajo un liderazgo indiscutido", ha esgrimido, en referencia al de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo.

Una situación que, bajo su punto de vista, se contrapone con la situación del PSOE, formación que ve "en franca descomposición y con problemas que afectan gravemente a su credibilidad". Además, ha aludido a la situación "desde el punto de vista penal" de "muchos miembros o que fueron miembros destacados" del PSOE y que "acredita que, en este momento, tienen otras cosas de las que ocuparse muy diferentes a los problemas de los ciudadanos".

De esta manera, el presidente de la Xunta considera que la Interparlamentaria también vendrá "muy bien" para que "se vea la diferencia entre los dos modelos y las dos situaciones" que viven los partidos.