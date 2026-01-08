El polígono de Visma de A Coruña recibe su primera licencia de construcción: un edificio de 114 viviendas

El desarrollo urbanístico del polígono de Visma da un nuevo paso adelante. El Concello de A Coruña aprobó este miércoles la concesión de la primera licencia de construcción en este ámbito, que permitirá levantar un edificio residencial de 114 viviendas.

La autorización fue uno de los asuntos más destacados de la Xunta de Gobierno Local celebrada este jueves, en la que se dio luz verde al proyecto básico presentado por Visma Homes. La promotora prevé una inversión de 16,5 millones de euros en la parcela Z4-R12LB, que cuenta con una superficie de 3.100 metros cuadrados dentro del polígono.

Además de las viviendas, el edificio contará con plazas de garaje, trasteros, oficinas y zonas comunes, según el planteamiento presentado por la promotora. Una vez concedida la licencia, la empresa dispondrá de un plazo de seis meses para iniciar las obras y de un total de 36 meses para completarlas.

El impulso al polígono urbanístico de Visma, donde una cuarta parte de las 3.600 viviendas previstas serán de protección oficial, ya es visible con la ejecución progresiva de infraestructuras y viales. A este avance se suma ahora la concesión de los primeros permisos de edificación.

Rehabilitación en el Camiño da Igrexa

En la misma sesión, el Concello también notificó la concesión de la licencia necesaria para la rehabilitación integral de un edificio situado en el Camiño da Igrexa, junto al parque de Oza. En concreto, el inmueble número 20, donde se habilitarán tres nuevas viviendas.

La inversión prevista por la promotora supera los 268.000 euros y el plazo estimado de ejecución es de 24 meses.

Ayudas a la rehabilitación en Juana de Vega

Además, la Xunta de Gobierno Local validó la concesión de una subvención de cerca de 600.000 euros a la comunidad de vecinos del número 6 de la calle Juana de Vega. Esta cantidad se destinará a la rehabilitación del edificio al amparo de la convocatoria de ayudas municipales a la rehabilitación lanzada el año pasado.

Esta línea de ayudas forma parte de las medidas impulsadas por el gobierno municipal de Inés Rey para dar respuesta a las necesidades existentes en materia de vivienda, especialmente en lo relativo a la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética en áreas de rehabilitación como la Pescaría, Ciudad Vieja, Ventorrillo y Labañou.

En este caso concreto, el edificio del número 6 de Juana de Vega se encuentra dentro del ámbito PEPRI y solicitó los fondos al amparo de la convocatoria del pasado año.